Suriye: DAEŞ yılbaşı gecesi kiliselere saldırı planladı

Suriye İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesi Halep’te bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren intihar bombacısının DAEŞ üyesi olduğunu ve örgütün kiliseler ile sivil toplanma alanlarını hedef alan saldırılar planladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DAEŞ’in yılbaşı kutlamaları kapsamında özellikle Halep başta olmak üzere bazı vilayetlerde kiliseleri ve sivil kalabalıkları hedef alan “intihar eylemleri” planladığına dair istihbarat alındığı, bunun üzerine güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Halep’in Bab el-Ferec semtinde görevli bir polis memuru şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. DAEŞ bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli, sorgulama sırasında ateş açarak bir polis memurunun ölümüne yol açtı. Olayda iki polis memuru da yaralandı.

PALMİRA'DAKİ DAEŞ SALDIRISI

DAEŞ, son dönemde Şam yönetiminin kontrolündeki bölgelerde saldırılarını artırdı. Örgüt, geçen ay Palmira’da iki ABD askeri ile bir Amerikan sivilinin öldürüldüğü saldırının faili olmakla suçlanmıştı.

Bu saldırının ardından ABD güçleri, Suriye’de DAEŞ hedeflerine yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, söz konusu saldırılarda beş DAEŞ mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.

Suriye makamları, 25 Aralık’ta da örgütün üst düzey bir yöneticisinin öldürüldüğünü açıkladı.