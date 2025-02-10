Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Trump'ın Gazze planına tepki: Ne akıllıca ne de ahlaki

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına değinerek, "Trump'ın Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlayacak bir çabaya öncülük etmesi ne akıllıca ne ahlaki ne de siyasi açıdan doğru olur." dedi.

Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Trump'ın Gazze planına tepki: Ne akıllıca ne de ahlaki

Devlet Başkanı Ahmed Şara, verdiği bir röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyanın tepkisini çeken planına değindi.
Şara, Trump'ın şu ana kadar olumlu mesajlar verdiğini belirterek, özellikle Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmesi halinde küresel çatışmaları durdurmada kilit bir oyuncu olabileceğini söyledi.

Trump hakkındaki düşüncelerini dile getiren Şara, "İç politikaya ve ABD ekonomisini canlandırmaya odaklanmış durumda. Ayrıca, son 20 yılda oldukça fazla istikrarsızlığın yaşandığı Orta Doğu'da barışın inşasıyla da ilgileniyor. Bu umut verici bir başlangıç." dedi.

"İNSANLAR ACIYA, ÖLÜMLERE YIKIMA RAĞMEN TOPRAKLARINI TERK ETMEDİ"

Trump'ın tepki çeken Gazze planına değinen Şara, "Hiçbir gücün insanları topraklarından sürebileceğine inanmıyorum. Birçok ülke bunu yapmaya çalıştı ve hepsi başarısız oldu, özellikle de Gazze'deki son savaş sırasında. İnsanlar acıya, ölümlere ve yıkıma katlandılar ama topraklarını terk etmeyi reddettiler. Trump'ın Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlayacak bir çabaya öncülük etmesi ne akıllıca ne ahlaki ne de siyasi açıdan doğru olur." dedi.

Trump, Gazze'nin sahibi olacağını açıkladı: Filistinlilerin geri dönüş hakkı olmayacak

Trump, Gazze'nin sahibi olacağını açıkladı: Filistinlilerin geri dönüş hakkı olmayacak

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Bayraktar Kızılelma, motor testini geçti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...