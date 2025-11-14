Suriye Dışişleri Bakanı: Ankara'da büyükelçilik açacağız

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin Türkiye'de büyükelçilik açmaya yaklaştığını ve Türk hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Bakan Şeybani, başkent Londra'daki düşünce kuruluşu Chatham House'da düzenlenen "Yeni Suriye için Dış Politika" başlıklı oturumda konuştu. Şeybani "Elbette Türkiye'deki misyonumuz ve büyükelçiliğimiz önemli çünkü Türkiye ile ayrıcalıklı ilişkilerimiz var." dedi.

ABD YAPTIRIMLARI

Bakan Şeybani, Suriye ile ABD arasındaki ilişkilerin çok iyi gittiğini ve bölgesel etki yaratacağını ifade ederek, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Washington ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin çok başarılı geçtiğini ve tüm önemli konuları kapsadığını aktardı.

Suriyeli Bakan, "Suriye artık marjinal bir ülke değil. Tüm dünya ülkeleri için önemli bir ülke." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını içeren Sezar yasasının yakın zamanda kaldırılacağını ifade eden Şeybani'nin gündeminde Rusya da vardı. Suriye'nin yönetimine eskisi gibi müdahale edilemeyeceğini belirtti. İki ülkenin sorunsuz bir ilişki sürdürmesi için çalıştığını sözlerine ekledi.