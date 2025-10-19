Suriye Dışişleri Bakanı: Devrik rejimin anlaşmalarını, federalizmi reddediyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya ile devrik Esad rejimi arasında yapılan anlaşmaların tamamının askıda olduğıunu söyledi.

Suriye'nin resmi televizyonu El İhbariyye'ye konuşan Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Birleşmiş Milletler (BM) oturumuna katılmasından Moskova ziyaretine, SDG müzakerelerinden İsrail'le güvenlik anlaşmasına kadar birçok başlığa ilişkin açıklamalar yaptı.

Suriye'nin diplomasi yaklaşımında tarihi bir dönüşüm yaşandığını belirten Şeybani, devrik rejimin "şantaj diplomasisinin" sonuçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi. "Suriye'yi savaş halindeki bir devletten, geleceğe sağlam adımlarla yürüyen bir devlete dönüştürdük." diyen bakan Şeybani, diplomatik çalışmalarda Suriyelilerin imajını bozan geçmiş mirasın ciddi bir engel oluşturduğunu söyledi.

"BM KONUŞMASI TARİHİ ADIM"

Şara'nın BM'deki konuşmasının "duygusal bir içerik taşıdığını ve Suriye hikayesini özetlediğini" kaydeden Şeybani, "Cumhurbaşkanı Şara'nın BM konuşması Suriyelileri ilk kez gerçekten temsil eden tarihi bir adım." dedi.

Suriye'de Kasım 2024'te rejime karşı düzenlenen operasyonlar sırasında Hama ilinde Rusya heyetiyle görüştüğünü aktaran Şeybani, şunları söyledi: "Ruslar bana Şam'ı kaç saatte kontrol edeceksiniz diye sorduklarında 48 saat demiştim. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüğümde '10 güne ihtiyacımız var.' demişti. Ancak biz 36 saat içinde Şam'da idik. Bir sonraki Ruslarla Dışişleri Bakanı sıfatıyla görüştüğümde 48 saat değil 36 saat olduğunu söyledim ve verdiğim bilgiyi düzelttim."

"YENİ ANLAŞMA HENÜZ YOK"

Şeybani, Rusya ile ilişkilerin açılım sürecinin aşamalı ilerlediğini kaydederek, "Rusya ile devrik rejim arasında yapılan anlaşmaları kabul etmiyoruz. Bu anlaşmaların tamamı askıda ve henüz yeni anlaşmalara ulaşmış değiliz. Rus tarafının üzerinde mutabık kaldığı nokta, eski anlaşmaların yeniden değerlendirilmesidir." ifadelerini kullandı.

"FEDERALİZMİ REDDEDİYORUZ"

Suriye Dışişleri Bakanı, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin devlet kurumlarının dışında kalmasının devletle aralarındaki uçurumu derinleştirdiğini ifade ederek, "Her türlü bölünmeyi veya federalizmi reddediyoruz. Bu konu tartışmaya veya müzakereye açık değildir." dedi. Kürt bileşeniyle ortaklığın en hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Şeybani, örgütün askeri ve güvenlik yapılarının gerek Savunma Bakanlığına gerekse İçişleri Bakanlığına entegrasyonunun zamanının geldiğini ifade etti.