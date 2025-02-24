Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ankara'ya geliyor

Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin bugün Ankara'yı ziyaret edeceğini aktardı.



Şeybani'nin ziyaretinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ankara'ya yapacağı ziyaret ile aynı gün olması dikkat çekti.

