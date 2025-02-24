Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ankara'ya geliyor
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bugün Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.
Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin bugün Ankara'yı ziyaret edeceğini aktardı.
Şeybani'nin ziyaretinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ankara'ya yapacağı ziyaret ile aynı gün olması dikkat çekti.
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