Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Suriye'nin kurtuluşu Türk halkının da yararına olacaktır

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, TRT habere konuştu.

Şeybani, Suriye'deki duruma ve Ankara-Şam ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının tarihte doğru yerde durduğunu ve insani değerlerin yanında durduğunu söyleyen Şeybani, "Türkiye bugün bu tutumundan dolayı zaten 2011 den bu yana tarihi mirasımız oldu. Artık bu miras geleceklere de etki edecek. Türkiye çevresini olumlu etkileyecektir. Biz biliyoruz, Türkiye bazı sıkıntılar yaşadı. Ancak Suriye’de yaşananlar, Suriye'nin kurtuluşu her iki halkın da yararına olacaktır" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la dün yaptığı görüşmeyi de değerlendiren Şeybani, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin nitelikli ilişkiler olacağını söyledi.

Ortak diplomatik ilişkilerin başladığını dile getiren Şeybani, şu ifadeleri kullandı: "İnşaat çalışmaları da büyük yarar sağlayacaktır. Siyasi ilişkilerimizde büyük etki yapacaktır. Bildiğiniz gibi Esad döneminde ilişkiler kopmuştu. Çevre ülkelerle ilişkilerimiz iyi olmasını istemekteyiz. Bölgedeki durumumuzu daha da güçlendirecektir."