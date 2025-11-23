Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ummanlı mevkidaşıyla görüştü

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ve beraberindeki heyet, Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştü.

Görüşmede, Suriye ile Umman arasındaki ikili ilişkiler ile bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve tarafların ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.