Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere yarın Türkiye 'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şeybani ve Suriyeli diğer yetkililerden oluşan heyetin yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

Şeybani, son olarak 6 Ağustos'ta Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmişti. Fidan da 13 Eylül'de Şam'a gerçekleştirdiği ziyarette Suriyeli mevkidaşıyla görüşmüştü. İki ülke arasındaki önceki temaslarda Suriye'nin yeniden inşası, güvenlik alanındaki iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştı.