Suriye hapishanesinde kaybolmuştu: Türk baba oğlunu arıyor!

Şam'ın Merci meydanında çekilen görüntüler üzerine ümitlenen baba Mustafa Durmuşoğlu, kent meydanında ve hastanelerde evladını arasa da herhangi bir ize rastlamadı. Durmuşoğlu, evladından gelecek haberi umutla bekliyor.

"EVLADIMI 2013 YILINDAN EVDEN ALDILAR"



Türk vatandaşı Mustafa Durmuşoğlu, videoda gördükleri şahsı evladına benzetmeleriyle umutlarının yeşerdiğini belirterek, “Burası Şam'ın Kasyun Dağı eteklerinde bulunan Türk Mahallesi. 80 yıldan beri burada yaşıyoruz. Ben burada doğdum ve ailelerimiz zamanında buralara gelmiş. Oğlum hakkında rapor tutmuşlar. Evladımı 2013 yılında gelip evin önünden aldılar. Oğlum cezaevine girdiğinde 30 yaşındaydı." diye konuştu.



Cezaevine girdikten sonra oğlundan hiç haber alamadığını aktaran yaşlı adam, "Bundan bir hafta önce Merci'de biriyle röportaj yapmışlar ve görüntüdeki kişi aklını kaybetmiş. Videoyu benim Türkiye'de yaşayan oğlum gönderdi. Gittim meydanda aradım, hastanelerde aradım fakat oğluma benzeyen biri mi bilmiyorum.” dedi.