Suriye için Astana formatı: Türkiye, Rusya ve İran bir araya geliyor

Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle Astana formatı yeniden canlanıyor.

Rus haber ajansı TASS'tan yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye, Rusya ve İran, Astana çerçevesinde Suriye için yarın bir araya gelecek.

22. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile toplantı yapacak.

Bakanlar, Suriye'de Beşar Esad güçleri ile muhalif silahlı gruplar arasında devam eden çatışmaları ele alacak.