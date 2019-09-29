Suriye'nin geleceğini yazacak Anayasa Komitesi'nin çalışma prensibi ve çerçevesi kamuoyu ile paylaşıldı.



Ayrıntılar, Birleşmiş Milletler tarafından paylaşıldı. Buna göre, Anayasa Komitesi'nde eş başkanlık sistemi uygulanacak. Başkanlardan biri Suriye hükümetinden biri de Suriye muhalefetinden olacak. Komite ise 50'şer kişilik üç gruptan oluşacak.

Bu gruplar; Suriye hükümeti, Suriye muhalefeti ve iki tarafla da bağlantısı olmayan Suriyeli sivil toplum örgütü temsilcilerinden toplamda 150 kişi olacak. Komite, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşacak. 45 kişilik küçük grup, anayasa yazım komitesi olacak. Bu grubun hazırladığı tasarılar, büyük grupta ele alınacak. Maddeler için karar yeterlilik oranı ise yüzde 75 çoğunluk olarak açıklandı.

Açıklamaya göre, Anayasa Komitesi'nin görev tanımı henüz net değil. Yani, yeni bir anayasa mı yazılacak, yoksa 2012 yılında Esad yönetiminin hazırladığı ve referanduma sunduğu anayasa mı revize edilecek bu kesinlik kazanmadı.

