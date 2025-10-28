Suriye İçişleri Bakanlığı, 11 milyon captagon hapı ele geçirdi

Suriye İçişleri Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele biriminin, Lübnan'dan gelen bir araçta bulunan 11 milyon captagon hapına el koyduğu belirtildi.



Açıklamada, "Humus'un güneyinde kaçırılmak istenen uyuşturucu haplara el konuldu, kaçakçılıkta kullanılan araç ele geçirildi. Yetkili merciler, olayla bağlantılı suç ağlarını ortaya çıkarmak ve failleri tespit etmek için soruşturmayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.



İçişleri Bakanlığı birimleri, 21 Ekim 2025'te, Şam ilinde gerçekleştirdiği operasyonda da bir uyuşturucu şebekesini çökertmiş, kaçırılmaya hazırlanılan 12 milyon captagon hapını ele geçirmişti.



CAPTAGON NEDİR?



Hap ya da toz halinde satılan Captagon, Orta Doğu'da popüler olan, yüksek derecede bağımlılık yapıcı, amfetamin benzeri bir uyuşturucu.



Suriye ve Lübnan'da üretilen bu uyuşturucu özelllikle Suudi Arabistan'da büyük bir pazara sahip.



İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği, geçtiğimiz yıllarda, aralarında Beşar Esad'ın iki kuzeninin de bulunduğu bazı kişilere, Captagon ticaretine karıştıkları şüphesiyle yaptırım uygulamaya başladı.



Suriye'nin narko-devletinde çok sayıda üst düzey yöneticinin uyuşturucu ticaretine karıştığını gösteren kanıtlar bulunuyor.



Örneğin, Esad'ın küçük kardeşi tarafından yönetilen 4. Tümen, tamamen kaçakçılık işine bulaşmış bir birlik olarak biliniyordu. 4. Tümen, Suriye ordusu'nun seçkin bir birimiydi.