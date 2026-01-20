Suriye İçişleri Bakanlığı duyurdu. YPG'liler DAEŞ'li teröristleri serbest bıraktı

Suriye ordusu Fırat'ın doğusunda ilerleyişini sürdürürken YPG/SDG'nin Haseke'ye bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden DAEŞ'li teröristleri serbest bıraktığı açıklandı.



Suriye İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. SDG'nin, kendi denetimindeki cezaevlerinden DAEŞ üyelerinin kaçması ya da serbest bırakılması gibi her türlü güvenlik ihlalinden tamamen sorumlu tutulduğu belirtilen açıklamada "İçişleri Bakanlığı bu tür eylemleri, Suriye, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit eden ciddi bir güvenlik ihlali olarak değerlendirmektedir" ifadelerine yer verildi.



DAEŞ'li tutuklular meselesinin YPG/SDG tarafından "medyada yanıltıcı bir şekilde sunulduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığını" belirten Suriye İçişleri Bakanlığı, "halkın güvenliğinin sağlanması, toplumsal barışın korunması ve terörizmin geri dönüşünün engellenmesinin en yüksek ulusal öncelik olduğunu" vurguladı.

“CEZAEVLERİNİN YÖNETİMİNİ DEVRALMAYA HAZIRIZ”



Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke ilinde DEAŞ üyelerinin tutuklu bulunduğu cezaevlerine ilişkin, "cezaevlerinin yönetimini ve güvenliğini uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda devralmaya tam olarak hazır olduğunu" bildirdi.

"Şeddadi Cezaevi'nde yaşanan kaçış olayları ciddi bir tehlike arz etmektedir" uyarısında bulunan Suriye İçişleri Bakanlığı, "bölge güvenliği ve istikrarının sağlanması için ABD tarafı ile doğrudan koordinasyon sağlamaya hazır olduğunu" kaydetti.



Suriye İçişleri Bakanlığı, "cezaevlerinin çevresinin güvenliğini sağlamak ve iç yönetimini denetlemek" amacıyla özel bir kuvvetin bulunduğu bilgisini vererek, "yüksek güvenlik önlemleriyle mahkumlar üzerindeki denetimin artırılacağını, kaçma ve sızma girişimlerinin önleneceğini" bildirdi.