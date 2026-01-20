Suriye İçişleri Bakanlığı duyurdu. YPG'liler DAEŞ'li teröristleri serbest bıraktı
20.01.2026 00:05
Son Güncelleme: 20.01.2026 00:13
Suriye İçişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden DAEŞ'li teröristlerin serbest bırakılmasından sorumlu olduğunu açıkladı.
Suriye ordusu Fırat'ın doğusunda ilerleyişini sürdürürken YPG/SDG'nin Haseke'ye bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden DAEŞ'li teröristleri serbest bıraktığı açıklandı.
Suriye İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. SDG'nin, kendi denetimindeki cezaevlerinden DAEŞ üyelerinin kaçması ya da serbest bırakılması gibi her türlü güvenlik ihlalinden tamamen sorumlu tutulduğu belirtilen açıklamada "İçişleri Bakanlığı bu tür eylemleri, Suriye, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit eden ciddi bir güvenlik ihlali olarak değerlendirmektedir" ifadelerine yer verildi.
DAEŞ'li tutuklular meselesinin YPG/SDG tarafından "medyada yanıltıcı bir şekilde sunulduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığını" belirten Suriye İçişleri Bakanlığı, "halkın güvenliğinin sağlanması, toplumsal barışın korunması ve terörizmin geri dönüşünün engellenmesinin en yüksek ulusal öncelik olduğunu" vurguladı.
“CEZAEVLERİNİN YÖNETİMİNİ DEVRALMAYA HAZIRIZ”
Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke ilinde DEAŞ üyelerinin tutuklu bulunduğu cezaevlerine ilişkin, "cezaevlerinin yönetimini ve güvenliğini uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda devralmaya tam olarak hazır olduğunu" bildirdi.
"Şeddadi Cezaevi'nde yaşanan kaçış olayları ciddi bir tehlike arz etmektedir" uyarısında bulunan Suriye İçişleri Bakanlığı, "bölge güvenliği ve istikrarının sağlanması için ABD tarafı ile doğrudan koordinasyon sağlamaya hazır olduğunu" kaydetti.
Suriye İçişleri Bakanlığı, "cezaevlerinin çevresinin güvenliğini sağlamak ve iç yönetimini denetlemek" amacıyla özel bir kuvvetin bulunduğu bilgisini vererek, "yüksek güvenlik önlemleriyle mahkumlar üzerindeki denetimin artırılacağını, kaçma ve sızma girişimlerinin önleneceğini" bildirdi.
Suriye ordusu bölgede güvenlik önlemlerini artırdı
Suriye devletinin, ülkede "kalıcı güvenlik ve istikrar" sağlanması adına "devletin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasının garantisi" olduğunu ifade eden Suriye İçişleri Bakanlığı, "terörizmin her türlü bahaneyle geri dönmesini engellemek için uluslararası işbirliğinin devam edeceği" mesajını verdi.
Suriye ordusu, Suriye güçlerinin Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü alması için aracılar vasıtasıyla YPG/SDG ile iletişime geçildiği ancak terör örgütünün bunu reddettiğini açıklamıştı.
YPG HAPİSHANEYİ DEVRETMEDİ, ÇATIŞMA SÜRÜYOR
Suriye’nin Rakka ilinde bazı DAEŞ'lı teröristlerin de tutulduğu Aktan Hapishanesi’ni devretmek istemeyen YPG/SDG’li teröristler Suriye ordusuyla çatışıyor. Hapishane, Rakka kent merkezinin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.
AA’nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ordu güçleri gündüz saatlerinde devralmak üzere hapishane çevresine ulaştıklarında YPG/SDG’li terörsitler tarafından ateş açıldı. Ordu yetkililerinin devir işleminin yapılması talebine olumlu yanıt vermeyen örgüt mensuplarıyla zaman zaman şiddetlenen çatışmalar akşam saatlerinde aralıklarla devam etti.
Çatışmalar sürerken, 30 kadar YPG/SDG'li ile bazı devrik rejim unsurlarının da ordu operasyonlarından kaçarak bu hapishaneye sığındığı ve halen içerde oldukları öğrenildi.
Hapishanede konuşlanarak orduyla çatışmaya girenlerin toplam sayısının ise 300’ü bulduğu bildiriliyor. Hapishanede alıkonanların büyük bölümünün ise DAEŞ'li teröristlerin dışındaki kimseler oluşturuyor. Bunlar arasında örgüte muhalif görülen ya da keyfi olarak alıkonan çok sayıda sivilin de bulunduğu biliniyor.
Rakka’daki yerel kaynaklar terör örgütü YPG/SDG'nin birçok kişiyi gerekçe göstermeden DAEŞ'li olmakla suçlayarak alıkoyduğunu belirtiyor.
Ordu birlikleri, hapishaneyi kuşatma altında tutmaya devam ediyor.