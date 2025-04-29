Suriye İçişleri Bakanlığı’ndan Şam’ın güneyindeki çatışmalara ilişkin açıklama

Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde yeni hükümete bağlı güvenlik güçleriyle Dürzi toplumuna bağlı askeri gruplar arasında yaşandığı belirtilen çatışmalarda en az iki kişi öldü. Çatışmalara ilişkin Suriye İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.



Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın medya ofisi, bugün yaptığı açıklamada, “mevcut gelişmeler, Hz. Muhammed’e hakaretin yer aldığı bir ses kaydının yayılması ve onu takip eden kışkırtmanın ışığında, Ceramane bölgesinin silahlı erkeklerden oluşan grupların çatışmasına şahit olduğunu, bu kişilerin bazılarının bölge dışından, bazılarının ise bölge sakini olduğunu” bildirdi.



“BÖLGE GÜVENLİK KORDONUNA ALINDI”



Çatışmaların aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu ölüm ve yaralanmalara sebep olduğunu belirten İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı güçleri tarafından desteklenen Kamu Güvenlik Güçleri birimlerinin olayların ardından çatışmayı bitirmek ve toplum barışını sağlamak için bölgeye gönderildiğini belirtti. Açıklamada, benzer olayların yaşanmasının engellenmesi için bölgenin güvenlik kordonuna alındığı bilgisi verildi. Bakanlık, çatışmalarda “dahli bulunanları eylemlerinden sorumlu tutmaya bağlı olduklarını vurgulayarak Hz. Muhammed’e hakaret eden kişinin kimliğinin ortaya çıkarılabilmesi için yürütülen soruşturmaların devam ettiğini” aktardı.



ÇATIŞMALARDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR



Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile Dürzi toplumuna bağlı askeri gruplar arasında çatışma yaşandı.



Şam’ın merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan, çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Ceramane Mahallesi'nde Dürzi grupların ağır silahlarla Suriye hükümeti güvenlik güçlerine ateş açtığı bilgisi verilen haberde, güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre günün ilk saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmalarda iki kişinin öldüğü, sekiz kişinin yaralandığı bilgisi verildi.



Reuters haber ajansı ise yerel kurtarma çalışanlarına dayandırdığı haberinde, küçük ve orta ölçekli silahların kullanıldığı çatışmalarda 13 kişinin öldüğünü aktardı.



İngiltere merkezli İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise bir Dürzi vatandaşla ilişkilendirilen ses kaydının ardından çatışmaların yaşandığını aktararak, Dürzi ve Hristiyan toplumunun çoğunlukta olduğu Ceramane’nin bazı bölgelerine “güvenlik güçleri ve bağlantılı silahlı erkeklerin baskın düzenlemesinin ardından ağır çatışmaların patlak verdiğini” belirtti. SOHR, altısı Ceramane’den Dürzi silahlı kişiler ve üçü “saldırganlar” olmak üzere dokuz kişinin öldüğünü aktardı.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, SALDIRI İDDİASINI YALANLADI



Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mustafa El Abdo, çatışmalarda ölenler arasında Suriye’nin Genel Güvenlik Hizmeti’ne mensup iki kişinin de olduğu bilgisini verdi. Söz konusu birim, çoğunluğunu eski silahlı muhaliflerin oluşturduğu, yeni kurulan bir güvenlik gücü. Abdo, silahlı kişilerin kasabaya saldırı düzenlediği iddialarını da reddederek sivillerin söz konusu ses kaydı karşısında öfke duyduğunu ve protesto gösterisi düzenlediğini, bu protestoya ise Dürzi gruplar tarafından ateş açıldığını söyledi.



“ÇATIŞMALAR DURDU, GÖRÜŞMELER YAPILIYOR”

