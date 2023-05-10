Suriye ile normalleşme adımları: Dörtlü zirve Moskova'da başladı

Son dakika haberi! Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’deki Esed rejiminin dışişleri bakanları seviyesinde toplantısı Rusya'nın başkenit Moskova'da başladı. Lavrov’un, basına açık kısmında açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Suriye krizinin çözümüne ilişkin istişareler yapılacak.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında, Suriye ile normalleşme adımları kapsamında yapılacak dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Rusya'da yapılacağını açıklamıştı.



NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir." demişti.



ÇAVUŞOĞLU: BİZ ÇEKİLİRSEK ÇOK CİDDİ ÇATIŞMALAR OLUR



Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı.



"Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Diğer taraftan Suriyelilerin gönüllü bir şekilde dönmesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Askerlerin çekilmesi buralar istikrara kavuştuktan sonra olacak. Bu boşluğu terör örgütleri dolduracak. Muhalefet de diyor ki biz buralardan çekileceğiz. Buranın bir terör koridoru olması riski var. Bizim buradan çekilmemiz demek rejimin buraya tam hakimiyet sağlayacağı anlamına gelmez. Biz çekilirsek çok ciddi çatışmalar olur. Bu belirsizlik ortamında Türkiye sınırına çok sayıda göçmen gelir. Muhalefetin sözleri de riskli rejimin Türkiye çekilsin sonra görüşelim yaklaşımı da gerçekçi bir yaklaşım değil."