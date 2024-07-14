Suriye ile normalleşme süreci: "İki tarafı da Bağdat'a davet etmeyi hedefliyoruz"

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, NATO Zirvesi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Irak hükûmetinin Türkiye-Suriye görüşmesine ev sahipliği yapmayı hedeflediğini söyledi.

Suriye ile normalleşme süreci: "İki tarafı da Bağdat'a davet etmeyi hedefliyoruz"

Türkiye- görüşmesine ev sahipliği yapabilir.

Açıklama Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'den geldi. Hüseyin, "İki tarafı da Bağdat'a davet edeceğimize dair bir his var içimde ve geri döndüğümde meslektaşım Suriye Dışişleri Bakanı'na ulaşacağım, böylece bir tarih belirleyebileceğiz." dedi.

Irak Dışişleri Bakanı, "her iki tarafın da prensip olarak masaya oturmaya hazır olduğunu" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Washington'da yaptığı basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Suriye ile normalleşme gündemi kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme ayarlanması için talimat verdiğini açıklamıştı.

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