Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) dünkü raporunda, Beşşar Esad rejiminin 19 Mayıs'ta kimyasal silah saldırısı düzenlediğinin tespit edildiği açıklandı.



Raporda, rejimin söz konusu tarihte Lazkiye ilinin doğusunda muhaliflerin ve rejim karşıtı askeri grupların kontrolündeki Kebine köyüne zehirli gaz yüklü 3 roketle saldırdığı aktarıldı.



Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere yer verilen raporda, gazdan etkilenen kişilerde nefes darlığı, gözlerde kızarma ve yaşarma gibi belirtilere rastlandığı kaydedildi.



Raporda, geçen sene 7 Nisan'da başkent Şam'ın Doğu Guta Bölgesindeki Duma ilçesine Esed rejimince düzenlenen kimyasal silah saldırısının ardından 14 Nisan 2018'de ABD, Fransa ve İngiltere’nin rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenlediği hatırlatıldı.



ABD, Fransa ve İngiltere'ye çağrı yapılan raporda, kimyasal silah kullanımına ilişkin verdikleri sözü yerine getirmeleri istendi.



Raporda ifadelerine yer verilen SNHR Müdürü Fadl Abdulgani, "ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı, Suriye rejiminin yeniden kimyasal silah saldırısı düzenlemesi halinde müdahale sözünü vermişti. Yeryüzünde kimyasal silah kullanan tek rejim olan Suriye rejiminin, kimyasal silaha başvurduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Uluslararası toplum, verilen sözlerin tutulması ve rejimin ciddi ve etkili şekilde yargılanmasını bekliyor" dedi.



Raporda, Esad rejiminin Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana en az 217 kez kimyasal silah kullandığı belirtildi.

