Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: 1383 sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Lazkiye ve Tartus'ta güvenlik güçleri ile devrik Esad'a bağlı gruplar arasında dört gün süren çatışmalar sırasında en az 1383 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Londra merkezli gözlemevi, şiddet olaylarında en az 1383 sivilin hayatını kaybettiği, büyük kısmının Alevi olduğu ifade edildi.

Cansız bedenlerin çoğunun tarım arazilerinde veya evlerde bulunduğu aktarıldı.

Son can kayıplarının kıyı illeri Lazkiye ve Tartus ile komşu Hama'da kaydedildiği belirtildi.

Resmi rakamlara göre çıkan çatışmalarda en az 231 güvenlik personeli yaşamını yitirirken, Gözlemevine göre Esad unsurlarından ise 250 kişi öldü.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Suriye'de yaşanan olaylardan Esad yanlısı grupların sorumlu olduğunu, ancak intikam amaçlı cinayetler işlendiğini de belirterek, "Kan dökenlerin, en yakınlarımız bile olsa cezasız kalmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.