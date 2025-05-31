Suriye: İsrail ile dolaylı müzakereler sürüyor

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el Mustafa, kabine toplantısının ardından bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Mustafa, Bakanlığın dünya genelinde diplomatik misyonları yeniden faaliyete geçirmek ve yeni konsolosluklar açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.



2025 yılı bütçesinin yakında açıklanacağını kaydeden Hamza el Mustafa, kamu görevlilerine yönelik zam yapılacağını ifade etti.



Mustafa, Savunma Bakanlığı şemasında yeni düzenlemelere gidildiğini, devrik rejim ordusundan ayrılan 2 bin 500 subayın yeni orduya katılım sürecinin de başlatıldığını bildirdi.



"KÜRTÇE YAYIN GÜNDEMDE"

Bakanı Hamza el Mustafa, "Suriye’deki etnik ve toplumsal çeşitliliğe saygı duyulduğunu" vurgulayarak, "resmi devlet televizyonlarında Kürtçe yayın yapılmasının da gündemde olduğunu" belirtti.

Suudi Arabistan ile Suriye hükümeti arasında yakın zamanda yatırım projelerinin kamuoyuna duyurulacağını bildiren Mustafa, İsrail ile dolaylı müzakerelerin sürdüğünü, Suriye'nin 1974’te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na" bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

