Suriye-İsrail temasları: Netanyahu'dan "uzak" mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şam yönetimi ile devam eden görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

bugün yapılan kabine toplantısının açılışında, Suriye ile temaslarda “bazı ilerlemeler” kaydedildiğini, ancak iki tarafın hala birbirinden uzak olduğunu söyledi.

Yine de Lübnan ve Suriye'yle barışın mümkün olduğunu dile getirdi.



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail ile güvenlik anlaşması imzalamak için devam eden müzakerelerin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini bildirmişti.

Netanyahu, Suriye ile müzakereleri ele almak üzere Batı Kudüs'te bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptı.

The Times of Israel gazetesi, dün aktardığı haberinde, söz konusu güvenlik anlaşmasının, Netanyahu ile Şara'nın da katılacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda açıklanmasının beklendiğini belirtmişti.

GÜVENLİK ANLAŞMASINDA NE VAR?

İsrail yönetiminin birkaç hafta önce Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu ve Şam yönetiminin henüz yanıtlamadığı öneri üzerinde çalıştığı ileri sürülmüştü.

Amerikan Axios sitesinin haberine göre, Tel Aviv'in sunduğu belirtilen öneride, Suriye ile İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri arasında yer alan tampon bölgenin, Suriye tarafına 2 kilometre daha genişletilmesi yer alıyor.

Şam'ın güneybatısındaki bölgenin A, B ve C şeklinde üç bölge olarak sınıflandırılıp her bölgeye göre ne tür silahların konuşlandırılabileceği detaylandırılacak.

Tampon bölgeye yakın yerlerde Suriye askerlerinin ve ağır silahların konuşlandırılmasına izin verilmeyecek. Ancak Suriye polisi ve iç güvenlik güçleri, tampon bölgeye yakın yerlerde görev yapabilecek.

UÇUŞA YASAK BÖLGE İSTENİYOR

Öneride ayrıca Şam'ın güneybatısından Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi isteniyor.

Bu şartlar karşılığında İsrail, stratejik öneme sahip Cebel eş-Şeyh Dağı'ndaki (Hermon Dağı) nokta hariç Aralık 2024'ten bu yana işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli olarak çekilmeyi teklif ediyor.