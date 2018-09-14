Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın evsahipliğinde Dolmabahçe Sarayı çalışma ofisinde düzenlenen toplantı sona erdi.



Toplantıda Almanya'yı Başbakanı Angela Merkel'in ulusal güvenlik danışmanı Jan Hecker, Fransa'yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi başdanışmanı Philippe Etienne ve Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başdanışmanı Yuri Ushakov temsil etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ev sahipliğinde Dolmabahçe Sarayı çalışma ofisinde düzenlenen toplantı saat 14.00'da başladı ve yaklaşık 4 saat sürdü.

Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başdanışmanı Yuri Ushakov, Almanya'yı Başbakanı Angela Merkel'in ulusal güvenlik danışmanı Jan Hecker ve Fransa'yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi başdanışmanı Philippe Etienne'nin katıldığı toplantının ardından İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA



Kalın, toplantıda Suriye merkezli müzakerelerin olduğunu belirterek, "İdlib'de son dönemde yaşananları detaylı bir şekilde ele aldık. İdlib hassasiyetini korumaya devam ediyor. Bu konuda mutabakat söz konusu. Özellikle İdlib'e yapılacak bir saldırının sonuçlarının çok ağır olacağı, hem insani krizlere yol açacağı hem yeni bir göç dalgasına neden olacağı, hem de devam etmekte olan siyasi süreçleri dinamitleyeceğine dair genel bir mutabakat var. Felaketi önlemeye dönük ne tür adımlar atabiliriz, bunları değerlendirme imkanımız oldu. Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması. Birleşmiş Milletler çatısı altında devam eden Cenevre sürecinin desteklenmesi, Astana platformunun desteklenmesi ve devam eden başka inisiyatifler var bunların da Cenevre sürecine tanzim edilmesi konusunda genel fikir birliği oluştu" dedi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK



İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Soçi'ye yapacağı ziyaret ve Putin ile yapacağı görüşmeye dikkat çekerek, "Bu konu öncelik almış durumda. Bunu aslında daha ileri bir tarihte yapacaktık ama pazartesi olması daha iyi. Geçen hafta Tahran'da, Sayın Cumhurbaşkanımız, İdlib'e yönelik yeni bir saldırı olmaması için çok yoğun çaba göstermişti. Bu çabanın devamı olarak biz bugünkü toplantıyı gerçekleştirdik. Pazartesi de bu müzakerelerimiz devam edecek. Bizim orada 12 tane gözlem noktamız var. Askerlerimizin güvenliği açısından da İdlib'deki insani durumun kontrol altında tutulması açısından da, mevcut statünün korunması önem arz ediyor. Biz Türkiye olarak da bu görüşümüzü ifade ettik" şeklinde konuştu.



Temsilcilerin yanı sıra dört ülkeden teknik uzmanların da katıldığı toplantının ana gündemini, planlanan liderler zirvesine hazırlıklar oluşturdu.



Hazırlıklar çerçevesinde başta İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesin ve sivillerin korunması çabalarının da ele alınması bekleniyordu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin duyurusunu, 29 Temmuz'da Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki BRICS Zirvesi sırasında yapmıştı. Zirve tarihi için ilk olarak 7 Eylül zikredilmiş, ancak o tarihte Tahran'da Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin katılımıyla Suriye konulu zirvelerin üçüncüsü gerçekleştirilmişti.



Bugün bir araya gelen heyetlerin, zirvenin tarihini de kararlaştırması planlanıyor.



Kalın, toplantıya ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, "Amaç tabii ki Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları eş güdüm içerisinde ele almak. Bu mekanizmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Zira bu ülkeler, hem bölge hem Ortadoğu konuları, güvenlik, terörle mücadele, Suriye ve diğer konularda zaten ikili, üçlü, dörtlü formatlarda sürekli temas halinde olan ülkeler. Bunun somut neticeler çıkartacağına inanıyoruz. Aslında İdlib'de yaşanan sıcak gelişmeleri de dikkate aldığınızda belki bu toplantının ve zirvenin önemi biraz daha artmış olacak. Çünkü bu meselenin bütün yükünü, ağırlığını Türkiye'nin omuzlarına bırakıp kenara çekilmek adil bir tutum olmaz, çözüm de üretmez." ifadelerini kullanmıştı.

