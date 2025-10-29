Suriye Kosova'yı tanıdı

Suriye ve Kosova'dan heyetler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da katılımıyla üçlü toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, karşılıklı resmi tanıma, işbirliği ve ortak anlayışın geliştirilmesine ilişkin başlıklar ele alındı. Toplantı sonrasında Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye, halkların kendi geleceğini tayin etme hakkına olan inancından ve Balkanlar'da barış ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik kararlılığından hareketle, Kosova'yı bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, alınan kararın Suriye'nin dünyadaki farklı ülkelerle iş birliği köprülerini genişletme ve dostane ilişkileri geliştirme politikası çerçevesinde olduğu vurgulandı. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın yapıcı rolüne dikkat çekilerek, "Riyad yönetiminin görüş ayrılıklarını yakınlaştırma ve diyalogu destekleme yönündeki çabaları bu kararın alınmasında uygun şartları oluşturmuştur" denildi.

Şam yönetimi, Kosova ile en kısa sürede diplomatik ilişkiler kurmayı ve siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini bildirdi.



OSMANİ'DEN ŞARA'YA TEŞEKKÜR

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya Kosova'yı tanıma kararından ve Kosova halkına desteği nedeniyle teşekkür etti. Osmani, "Hem Kosova hem de Suriye halkı, özgürlüğe ulaşmak için çok acı çekti ve büyük fedakarlıklar yaptı. Bu nedenle, bugün gerçekleşen karşılıklı tanıma yalnızca devlet egemenliğinin teyidi değil, aynı zamanda özgür yaşamak için mücadele eden birçok neslin fedakarlığının da takdir edilmesidir" dedi.



Kosova Başbakanı Albin Kurti ise, "Bugün büyük bir haber aldık. Suriye'nin de Kosova'yı tanıyan ülkeler arasına katılmasıyla birlikte Kosova artık, 120 ülke tarafından tanınıyor. Başarılı çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Osmani'ye ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülkemiz, tarihinde yeni ve kritik dönemece girerken, ilişkilerimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.