Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Suriye başlığıyla devam eden diplomatik temaslar hız kazandı.



Geçtiğimiz hafta Washington'da bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, bu kez telefonla görüştü. İki bakanın ana gündem maddesi Suriye'ydi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'deki son gelişmelerin, ABD'nin bölgeden çekilme sürecinin ve güvenli bölge konusunun ele alındığı vurgulandı.



O görüşme sürerken iki ülke arasında kurulan Ortak Görev Gücü de ikinci toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Dişişleri Bakanlığı'nda iki ülkenin askeri, dişişleri ve istihbarat yetkililerinden oluşan Ortak Görev Gücü Suriye'den çekilme sürecini ele aldı.



Toplantıda, çekilme sürecinde yaşanabilecekler ve çekilme sonrasında bölgede oluşabilecek olası tehditlere karşı değerlendirme yapıldı.



Ortak Görev Gücü'nün çalişmalarına Cuma günü de devam edeceği vurgulandı.



Suriye konulu bir başka dikkat çekici temas ise Rusya ile kuruldu.



Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dişişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüştü. Telefon görüşmesinde İdlib'de yaşanan gelişmeler, güvenli bölge planı ve terörle mücadele ele alındı.