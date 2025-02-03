Suriye lideri Ahmed Şara bugün Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Suriye lideri Ahmed Şara bugün Türkiye'ye geliyor.

Şara, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platfotmu X'te yaptığı açıklamada, Erdoğan ve Şara'nın Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra ülke ekonomisinin yeniden inşası ve kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması için olası ortak tedbirleri ele alacaklarını bildirdi.



Altun, ikilinin ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin geçiş hükümetine ve halkına çok taraflı platformlarda sağlayabileceği desteği de ele alacaklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Şara, Beşar Esad'ın geçen ay devrilmesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinde dün Suudi Arabistan'a gitmişti.

Şara, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra Riyad'dan ayrıldı.

