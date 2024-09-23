Suriye lideri Esad yeni kabinesini atadı

Suriye devlet haber ajansının (SANA) bildirdiğine göre Devlet Başkanı Beşar Esad, Başbakan Muhammed Gazi el-Celali başkanlığında yeni bir hükümet kurulmasına ilişkin bir kararname yayınladı.



Yeni kabinede dışişleri, maliye ve elektrik bakanlıklarına yeni atamalar yapılırken, temmuz ortasındaki parlamento seçimlerinden bu yana vekaleten görev yapan yönetim de değişmiş oldu.



Bir başka kararname ile eski Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı.



El-Celali, 2014-2016 yılları arasında iletişim bakanı olarak görev yapmıştı. Kendisi 2014 yılından bu yana “rejimin sivil halka yönelik şiddetli baskılarındaki sorumluluğu” nedeniyle Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına maruz kalıyor.



Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Suriye'de 2011 yılında Esad yönetimine karşı bir ayaklanmayla patlak veren iç savaşta en az 350 bin kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Esad, dün imzaladığı kararname ile mültecileri de kapsayacak şekilde 22 Eylül 2024'ten önce suç işleyenler için af çıkardı.

Kararnamenin hükümleri, saklanan ve yargıdan kaçanların yurtiçinde üç ay, yurtdışında ise dört ay içinde teslim olmaları halinde uygulanacak.