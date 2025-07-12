Suriye lideri Şara, Azerbaycan'a gitti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyaret yapan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, törenle karşılandı.

Suriye lideri Şara, Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, çalışma ziyareti kapsamında 'a gitti.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'ndan (AZERTAC) yapılan açıklamada, çalışma ziyareti için Bakü'ye giden Şara'nın Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandığı bildirildi.

Şara'yı havalimanında Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev ve diğer yetkililer karşıladı.

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