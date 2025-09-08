Suriye lideri Şara, eşinin mezuniyet törenine katıldı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün İdlib Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen törende Devlet Başkanı Şara, Arap dili bölümünden mezun olan eşi First Lady Latifa al-Droubi'ye diplomasını verdi.

"Zafer ve Kurtuluş" sınıfının 2 bin 29 mezunundan biri olan First Lady Latifa al-Droubi törende konuşma yaptı.

Şara ve beraberindeki heyet diplomasını alan öğrencileri tebrik etti.