Suriye lideri Şara, Moskova'da Putin ile bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da bir araya geldi. İki liderin görüşmesi başladı.

Gelen ilk bilgilere göre Rus lider Putin Şara'ya hitap ederek, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü yeniden sağlama çabanızı destekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Şara ise Suriye'de ve bölgede durumun istikrara kavuşturulmasında yardımcı olduğu için Putin'e teşekkür etti.

İKİ LİDERİN GÖRÜŞMESİNDE HANGİ KONU BAŞLIKLARI ÖNE ÇIKIYOR?

Kremlin'den dün yapılan açıklamada, görüşmede Orta Doğu’daki gelişmelerin istişare edileceği bilgisine yer verilendi. İki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alınacağı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti.

Bu ziyaret, Beşar Esad rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.