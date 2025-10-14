Suriye lideri Şara, Putin ile görüşecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yarın Rusya'ya giderek Rus lider Putin ile görüşecek.

hükümetine yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Şara, bir dizi resmi görüşmelerde bulunmak üzere yarın 'ya gidecek.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak 9 Eylül'de resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gelmişti. İki ülke arasında enerji ve insani yardımlar gibi çeşitli alanlarda işbirliği konuları ele alınmıştı.

Suriye devlet medyası, Şara'nın ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile görüşeceğini de belirtti. 

