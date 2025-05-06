Suriye lideri Şara, takım elbisesiyle basket sahasına çıktı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara basketbol oynadı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Suriye lideri Şara, takım elbisesiyle basket sahasına çıktı

lideri Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile basketboldaki yeteneklerini sergiledi.

TAKIM ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Takım elbiseleri ile dikkat çeken ikili, gece saatlerinde boş bir sahasında şut atarken görüntülendi. Şara ve Şeybani'nin son derece isabetli atışlar yaptığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

Görüntülerin ne zaman ve nerede kaydedildiği bilinmiyor.

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