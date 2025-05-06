Suriye lideri Şara, takım elbisesiyle basket sahasına çıktı

Suriye lideri Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile basketboldaki yeteneklerini sergiledi.

TAKIM ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ



Takım elbiseleri ile dikkat çeken ikili, gece saatlerinde boş bir basketbol sahasında şut atarken görüntülendi. Şara ve Şeybani'nin son derece isabetli atışlar yaptığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.



Görüntülerin ne zaman ve nerede kaydedildiği bilinmiyor.