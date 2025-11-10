Suriye lideri Şara'dan IMF'ye ziyaret

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere gittiği Washington'da temaslarını sürdürüyor.

Şara, temasları kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Suriye liderini, IMF Başkanı Kristalina Georgieva karşıladı.

Georgieva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IMF'de Başkan Ahmed Şara'yı ağırlamak bir ayrıcalıktı. Suriyelilerin ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği ekonomik dönüşümü (ki hükümeti bunu mümkün kılıyor) görüştük. IMF'nin, başta kilit kurumlara yönelik mevcut teknik desteğimiz aracılığıyla olmak üzere, yardım etmeye hazır olduğunu yineledim" ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile görüşmesi bekleniyor.

AMERİKAN GENERALLERLE BASKETBOL OYNADI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, dün Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD’li generallerle basketbol oynadığı bir video paylaşmıştı.

Şeybani'nin Instagram hesabındaki videoda, Şam'daki halk sarayında Şara ve kendisinin, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ile terör örgütü DAEŞ'e karşı kurulan Uluslararası Koalisyon'un Komutanı Kevin Lambert ile basketbol oynadığı görüldü.

Paylaşımında Şeybani, "Sıkı çalış, daha sıkı oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç atış" ifadelerine yer verdi.