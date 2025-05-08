Suriye Maliye Bakanı açıkladı: Katar, maaş ödemelerine yardım edecek

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Katar’ın gelecek aylarda çalışanların maaşlarının ödenmesi konusunda yardımcı olacağını ve söz konusu mekanizmanın ABD’nin yaptırımlarından muaf tutulduğunu açıkladı.



Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre, Berniyye, 3 ay boyunca mevcut ücret ve maaş giderlerinin bir kısmını karşılamak üzere sağladığı “cömert hibe” için Katar hükümetine şükranlarını sundu. 3 aylık sürenin uzatılabileceği, her ay sağlanacak meblağın 29 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Bakan Berniyye, söz konusu hibenin sağlık, eğitim ve sosyal işler sektörlerinde çalışanların ve ordu harici emeklilerin maaşlarının karşılanmasını kapsayacağını bildirdi.



“ABD’NİN YAPTIRIMLARINDAN MUAF”



Suriye Maliye Bakanı, Katar’ın maaşların karşılanması üzere vereceği hibenin ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulduğu bilgisini verdi, ABD Hazine Bakanlığı’na hibenin sağlanmasını kolaylaştırma konusundaki hızlı yanıtı için teşekkür etti. Berniyye, bunun ardından güven artırmak için başka adımların atılmasının ve yaptırımları hafifletmek için daha fazla önlem alınmasının gelmesini umduğunu söyledi.



Berniyye’nin açıklamasına göre, söz konusu hibe, Uluslararası Kalkınma Fonu (UNDP) tarafından yönetilecek ve mevcut maaş ve ücretlerin yaklaşık beşte birini karşılayacak. Bakan Berniyye, “Mali sistemimizde bütünlüğü ve güveni artırmak için mali reformlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.



REUTERS: ABD, YEŞİL IŞIK YAKTI



Öte yandan, Reuters haber ajansı da üç kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD’nin Katar’ın bu adımına yeşil ışık yaktığını aktardı. Bakan Berniyye’nin de Katar’ın Suriye’ye aylık 29 milyon dolarlık yardım yapacağını teyit ettiği belirtilen haberde, söz konusu meblağın sivil kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesi için kullanılacağı aktarıldı.



Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Katar’ın ABD’nin yaktığı yeşil ışık konusunda bilgilendirildiğini ve ABD Hazine Bakanlığı’nın Dış Varlıklar Kontrol Bürosu’nun da söz konusu adımın ABD’nin yaptırımlarından muaf olduğu yönünde bir mektup yazmasının beklendiğini belirtti.