Suriye medyası: "Seçim tarihi belli oldu"

Suriye'de seçim sürecinin başındaki yetkili Muhammed Taha'nın devlet haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamaya göre, 210 sandalyeli Halk Meclisi için oy verme işlemleri 15-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak.



Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’ya sunulan yeni seçim yasası taslağı, meclisteki sandalye sayısını 150’den 210’a çıkarıyor. Bu koltukların üçte biri doğrudan cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Hükûmet, geniş temsiliyet sözü verirken, seçim sürecini denetlemek üzere yabancı gözlemcilere de izin verileceğini açıkladı.



Hükümet kontrolü dışındaki bölgeler, özellikle Suriye’nin kuzeyindeki Kürt bölgeleri ve Dürzi çoğunluklu Süveyda vilayeti için de, nüfus oranına göre sandalye ayrılmaya devam edileceği bildirildi.

YENİ ANLAŞMALARI ONAYLAMASI BEKLENİYOR

Yeni meclisin, uzun süredir devlet kontrolündeki ekonomik politikaların yeniden yapılandırılmasına yönelik önemli yasaları onaylaması ve Suriye’nin dış politikadaki ittifaklarını yeniden şekillendirebilecek antlaşmaları oylaması bekleniyor. Bu sürecin aynı zamanda daha kapsayıcı bir demokratik yapının temellerini atması amaçlanıyor. Ancak bazı eleştirmenler, özellikle azınlık grupların yeterince temsil edilmediğini savunuyor.



Mart ayında yürürlüğe giren anayasal bildiriyle, geçiş süreci için yeni çerçeve belirlenmişti. Bildiri, İslam hukukuna merkezi bir rol verirken, kadın hakları ve ifade özgürlüğünü de güvence altına alıyor. Ancak bu durum, sivil toplum kuruluşları ve bazı Batılı ülkeler tarafından, iktidardaki İslamcı liderliğin yetkileri aşırı derecede elinde topladığı gerekçesiyle eleştiriliyor.