Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü "Milli Bayram" ilan etti

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından açıklama yaptı.



Açıklamada, "Suriye'nin katil Esad rejiminden kurtarılmasından dolayı Suriye halkını tebrik ediyoruz. 8 Aralık tarihini 'Milli Bayram' olarak ilan ediyoruz. Bugün; şehitlerin, kurbanların, tutukluların, yerinden edilenlerin ve mazlumların zafer günü." ifadeleri kullanıldı.



SMDK'nin iktidarın tam yetkili bir geçiş yönetimine devredilmesi sürecinin tamamlanması için çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, Koalisyon'un yeni Suriye'nin inşası için tüm ülkelerle stratejik işbirliğine hazır olduğu belirtildi.