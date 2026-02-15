Suriye ordusu ABD'nin çekildiği hava üssünü teslim aldı

Suriye ordusu, Haseke iline bağlı Şeddadi kırsalında bulunan Şeddadi Askeri Hava Üssü'nü ABD ile yapılan koordinasyonun ardından teslim aldı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresinden açıklamada, ABD'nin çekildiği askeri üssün, sahadaki koordinasyon süreci kapsamında devralındığı bildirildi.

Suriye ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyonlarla geniş bir bölgeyi terör örgütü YPG'den kurtarmıştı. ABD'nin stratejik önem atfettiği Şeddadi Hava Üssü de hükümet güçlerinin YPG'den kurtardığı Haseke kırsalındaki bölgeler arasında yer alıyordu.

ABD, Şeddadi bölgesinde 2015'ten itibaren terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında askeri varlık oluşturmuştu.

Bölgedeki hava üssü; lojistik destek, eğitim ve operasyon koordinasyonu amacıyla ABD güçleri ile terör örgütü YPG tarafından kullanıldı.