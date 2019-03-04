Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ile Hama'nın kuzeyinde köy ve kasabalarda sular ısınıyor. Suriye ordusu son dönemde bölgeye hava saldırıları düzenliyordu. Okulların, camilerin, fırınların hedef alındığı saldırılarda sivil can kayıpları olduğu gelen haberler arasında.
Bölgedeki muhalif gruplardan "Ensar El Tewhid", Hama'nın kuzeyinde Suriye ordusuna ait iki ana kontrol noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.
Saldırıda 25 askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. İdlib, Suriye'de silahlı muhaliflerin kontrolünde kalan son kent.
Bölgede halen 3 milyon kişi yaşıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, "Bu tür ihlalleri püskürtmek için hazırız" dedi. Suriye ordusunun bölgeye operasyon hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor.
Suriye ordusu İdlib'e operasyon hazırlığında iddiası
NTV HaberDünya
Suriye'de silahlı muhaliflerin kontrolünde kalan son yer olan İdlib hareketli. Silahlı gruplar, Suriye ordusunun hava saldırılarında ölen sivillere misilleme olarak, rejim güçlerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Suriye ordusu ise "İdlib'e saldırıya hazırız" mesajı gönderdi.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ile Hama'nın kuzeyinde köy ve kasabalarda sular ısınıyor. Suriye ordusu son dönemde bölgeye hava saldırıları düzenliyordu. Okulların, camilerin, fırınların hedef alındığı saldırılarda sivil can kayıpları olduğu gelen haberler arasında.