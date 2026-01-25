Suriye Ordusu iki insani yardım koridoru açıyor

Suriye haber ajansı SANA, açılan insani yardım koridorlarının haritasını da paylaştı. Buna göre terör örgütü PKK/SDG kontrolündeki Ayn El Arap'dan ve Haseke'den başlayan koridor Şam yönetimindeki topraklara doğru açılıyor.

İnsani koridor, Şam yönetimi ile SDG arasındaki ateşkesin 15 gün süre uzatılması esnasında açılıyor. Buna göre 24 Ocak'ta Suriye Savunma Bakanlığı, YPG ile varılan ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, ateşkesin DAEŞ tutuklarının ABD tarafından Irak'a sevk operasyonuna destek amacı taşıdığı belirtildi.

“YPG, KANDİL'DEN HESEKE'YE PKK'LI TERÖRİSTLERİ GETİRİYOR”

Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü, ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG'nin, işgalindeki bölgelerde politikalarına karşı çıkan herkesi tutuklayarak zorla yerinden ettiği ve işkencelere başvurduğu belirtildi.

“YPG, Kandil dağlarından Haseke vilayetine takviye olarak PKK'lı terörist militanlar getiriyor.“ denilen açıklamada, terör örgütü YPG'nin Suriye devleti aleyhindeki provokasyonlarına son vermesi ve asılsız kurgulanmış görüntüleri yaymaması çağrısında bulunuldu.

ŞAM YÖNETİMİ AYN EL ARAB'A İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİ

Suriye hükümeti, terör örgütü PKK/SDG işgalindeki Ayn el Arab’a 24 araçtan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

Halep Valiliği koordinesinde Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım malzemelerinden oluşan 24 araçlık konvoy Halep’ten gönderildi. Suriye ordusunun SDG ile geçici ateşkesinin 15 gün süre uzatılmasının ardından ateşkesin ilk gününde kış yardım malzemeleri gönderildiği belirtildi.

Yardım malzemeleri içinde gıda, hijyen, bebek malzemeleri, tıbbi ekipman ve ilaçların bulunduğu belirtildi.