Suriye ordusu ile YPG/PKK arasında Halep'te çatışma çıktı

Yerel kaynaklar, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde işgalini sürdüren PKK/YPG terör örgütünün, Halep’teki sivil yerleşimlere havan atışları gerçekleştirdiğini aktardı.

Terör örgütü, Halep kent merkezindeki Cemiliyye, Suryan ve Cisr Razı mahalleleri ile kırsaldaki Sabğa beldesini hedef aldı. Saldırılar sonucunda bazı evlerde yangın çıktı.

Halep Valiliğinden alınan bilgiye göre, saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

Saldırıların ardından bölge halkı, daha güvenli gördükleri alanlara doğru göç etmeye başladı.

Suriye ordusunun, gelişmeler üzerine Halep’te PKK/YPG ile temas hatlarına tank sevk ettiği öğrenildi.

Çatışmaların ardından Halep kent merkezinde toplanan vatandaşlar, Suriye hükümetinden terör örgütü PKK/YPG'nin kentten çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi.

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG, akşam saatlerinde Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgeleri yakınlarında Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya da saldırı düzenledi.

Saldırıda Suriye ordusundan bir asker ile iki sivil savunma personeli yaralandı.