Suriye Ordusu: SDG mevzileri meşru hedef

Suriye ordusu yaptığı açıklamada, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde SDG adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütlerinin askeri mevzilerinin, grubun bölgedeki tırmanışı ve "katliamları" sonrasında "meşru hedefler" olduğunu söyledi.

Suriye hükümetinin güvenlik güçleri, Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini askeri bölge ilan etti. Şam yönetimi, sivillerin terör örgütü YPG/SDG unsurlarının bulunduğu noktalardan uzak durması çağrısında bulundu ve saat 15.00'dan itibaren iki bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Sabah saatlerinde Halep’te çatışmaların yoğunlaştığı bildirilmişti. Gece boyunca yaşanan karşılıklı bombardımanın ardından kentte tansiyon yükseldi.

Suriye Haber Ajansı SANA’ya göre, Şam yönetiminin güvenlik güçleri, SDG’nin Halep’teki Süryani Mahallesine yönelik saldırılarına karşılık olarak, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki mevzilerini hedef aldı. Kastillo ve Şeyhan eksenlerinde çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, çatışmaların sürdüğü bölgelerde mahsur kalan ailelerin tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüklerini, tahliye noktalarına ulaşan sivillerin güvenli bölgelere ve barınma merkezlerine yönlendirildiğini açıkladı.