Suriye ordusu YPG ile çatışıyor. 7 ölü var

Suriye ordusu yaptığı açıklamada, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde SDG adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütlerinin askeri mevzilerinin, grubun bölgedeki tırmanışı ve "katliamları" sonrasında "meşru hedefler" olduğunu söyledi.

AFP: SDG MEVZİLERİ BOMBALANIYOR

Suriye Ordusu'nun Halep'teki SDG mevzilerini bombalamaya başladığı belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatılacağını duyurdu.

Suriye hükümetinin güvenlik güçleri, Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini askeri bölge ilan etti. Şam yönetimi, sivillerin terör örgütü YPG/SDG unsurlarının bulunduğu noktalardan uzak durması çağrısında bulundu ve saat 15.00'dan itibaren iki bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasaktan önce bölgeyi tahliye etmeye çalışan halk sokaklara döküldü.

Suriye Haber Ajansı SANA’ya göre SDG güçleri, bölgeyi terk etmeye çalışıp insani yardım koridoruna ulaşmaya çalışan bölge sakinlerini durdurmaya çalıştı. Bu yardım koridorlarının bölgedeki sivillerin SDG saldırılarına karşı güvenli tahliyesi için oluşturulduğu bildiriliyor.

Suriyeli yetkililer sabah saatlerinden bu yana en az 850 sivilin bölgeden tahliye edildiğini ve bölgedeki insani koşulların kötüleştiğini söyledi.