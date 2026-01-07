Suriye ordusu YPG ile çatışıyor. 7 ölü var
07.01.2026 14:21
Son Güncelleme: 07.01.2026 15:42
AA
Suriye'de Şam yönetimiyle YPG-SDG arasında çatışmalar devam ediyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Halep'te sınırlı bir askeri operasyonun başlatılacağını duyurdu. Önceki çatışmalarda 7 kişi yaşamını yitirdi.
Suriye ordusu yaptığı açıklamada, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde SDG adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütlerinin askeri mevzilerinin, grubun bölgedeki tırmanışı ve "katliamları" sonrasında "meşru hedefler" olduğunu söyledi.
AFP: SDG MEVZİLERİ BOMBALANIYOR
Suriye Ordusu'nun Halep'teki SDG mevzilerini bombalamaya başladığı belirtildi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatılacağını duyurdu.
Suriye hükümetinin güvenlik güçleri, Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini askeri bölge ilan etti. Şam yönetimi, sivillerin terör örgütü YPG/SDG unsurlarının bulunduğu noktalardan uzak durması çağrısında bulundu ve saat 15.00'dan itibaren iki bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yasaktan önce bölgeyi tahliye etmeye çalışan halk sokaklara döküldü.
Suriye Haber Ajansı SANA’ya göre SDG güçleri, bölgeyi terk etmeye çalışıp insani yardım koridoruna ulaşmaya çalışan bölge sakinlerini durdurmaya çalıştı. Bu yardım koridorlarının bölgedeki sivillerin SDG saldırılarına karşı güvenli tahliyesi için oluşturulduğu bildiriliyor.
Suriyeli yetkililer sabah saatlerinden bu yana en az 850 sivilin bölgeden tahliye edildiğini ve bölgedeki insani koşulların kötüleştiğini söyledi.
Bölge sakinleri sokağa çıkma yasağından önce tahliye için sokağa çıktı
AFP: Suriye Ordusu Halep'teki SDG mevzilerini bombalamaya başladı
Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra Suriye Ordusu'nun Halep'teki SDG mevzilerini bombalamaya başladığı belirtildi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.
Sabah saatlerinde Halep’te çatışmaların yoğunlaştığı bildirilmişti. Gece boyunca yaşanan karşılıklı bombardımanın ardından kentte tansiyon yükseldi.
Suriye Haber Ajansı SANA’ya göre, Şam yönetiminin güvenlik güçleri, SDG’nin Halep’teki Süryani Mahallesine yönelik saldırılarına karşılık olarak, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki mevzilerini hedef aldı. Kastillo ve Şeyhan eksenlerinde çatışmaların yaşandığı bildirildi.
Suriye Sivil Savunma ekipleri, çatışmaların sürdüğü bölgelerde mahsur kalan ailelerin tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüklerini, tahliye noktalarına ulaşan sivillerin güvenli bölgelere ve barınma merkezlerine yönlendirildiğini açıkladı.