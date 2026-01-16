Suriye ordusu, Halep'in doğusuna operasyon başlattı

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’ye karşı Halep ilindeki Deyr Hafir-Meskene hattında belirlediği hedefleri ateş altına aldı.

Suriye Devlet Ajansı SANA da operasyonun başlatıldığını resmen duyurdu. Operasyonun Deyr Hafir'de YPG/SDG ve eski reki rejim gruplarına yönelik olduğu belirtildi.

SANA'nın duyurusunda, "Terörist milislerinin ve SDG ile ittifak halindeki eski rejimin kalıntılarının mevzilerine karşı misillememiz başladı" denildi.

Hedef alınan bölgelerin YPG/SDG ve müttefikleri için askeri üs görevi gördüğü, bölgenin aynı zamanda İran dronlarının fırlatıldığı noktaları da içerdiği vurgulandı.

Suriye ordusunun hedefleri topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla hedef aldığı belirtiliyor.



ŞARA YENİ KARARNAME YAYIMLADI



Bir yandan operasyon başlatılırken, diğer yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriyeli Kürtler ile ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı.



Şara, Kürt kökenli vatandaşların Suriye halkının, dilsel kimlerinin de Suriye'nin ulusal kimliğinin ayılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin de çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsurunu teşkil ettiğini vurgulayan Şara, devletin ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki rolü ve sorumluluğuna dikkati çekti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı 13. Kararnamesi'nde, şu maddelere yer verildi:

Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.

Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.

Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.

Madde (5): “Nevruz Bayramı” (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin tüm bölgelerinde ücretli resmî tatil ilan edilir.

Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.

Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları dâhilinde çıkarır.

Madde (8): Bu kararname Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

OPERASYON ÖNCESİ TAHLİYE UYARISI



Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'e yönelik saldırılar öncesinde Suriye ordusu uyarı yayınlayarak terör örgütü YPG/SDG'nin mevzilerini hedef alacağını ve sivillerin bölgeden uzak durması gerektiğini belirtti.

Ordudan basına gönderilen yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir beldesinde yer alan 4 ayrı noktanın haritaları paylaşıldı.

Terör örgütü PKK ve YPG/SDG'nin yanı sıra devrik Beşşar Esed rejimi mensuplarının haritalarda işaretlenen noktalarda yuvalandıkları belirtildi.

Bu noktaların terör örgütlerince Halep kenti ve doğusunda yer alan yerlerdeki sivil yerleşimlere başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlenmek için fırlatma noktası olarak kullanıldığı ifade edildi.

Sivillere, Suriye ordusunun Deyr Hafir'e olası operasyonunda hedef alınması beklenen bu noktalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

BÖLGE ASKERİ ALAN İLAN EDİLMİŞTİ

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.