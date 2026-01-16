Suriye ordusundan YPG/SDG'ye çağrı. "Gecikmeden örgütten ayrılın"

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG mensuplarına örgütten ayrılmaları çağrısında bulundu. Ordu, Suriye resmi haber ajansı SANA aracılığıyla yaptığı açıklamada, YPG/SDG saflarında bulunanların örgütten ayrılarak en yakın Suriye ordusu noktalarına yönelmelerini istedi.

“GECİKMEDEN BU ÖRGÜTTEN AYRILIN”

Açıklamada, “Kürt, Arap ayrımı yapılmaksızın terör örgütünden ayrılanların Suriye yönetimince her zaman ve her yerde kabul edileceği” vurgulandı. Yaşanan sorunun bölge halkıyla değil, PKK terör örgütü mensupları ve devrik Beşar Esad rejiminin kalıntılarıyla olduğu belirtilen açıklamada, bu unsurların sivilleri hedef almayı ve Suriye toplumunu yok etmeyi amaçladığı kaydedilerek, “Gecikmeden bu örgütten ayrılın ve devletinize, halkınıza geri dönün.” ifadelerine yer verildi.

SANA’da yer alan haberde, dün bir grup YPG/SDG mensubunun Halep’in doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde silahlarını bırakarak Suriye ordusuna teslim olduğu bildirildi.

SİVİLLERİN BÖLGEDEN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

Suriye Sivil Savunma yetkilileri, terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki Deyr Hafir’den bugün yaklaşık bin ailenin patika yolları kullanarak hükümetin kontrolündeki güvenli bölgelere ulaştığını bildirdi. Yetkililer, bazı ailelerin farklı güzergahlardan geçmesi nedeniyle kayıt altına alınamadığını, bu nedenle sayının binin üzerinde olabileceğini ifade etti.

Terör örgütünün, Deyr Hafir’den çıkmak isteyen sivillerin ayrılmasını silah zoruyla engellemeyi sürdürdüğü, buna rağmen bazı sivillerin tarlalar ve patika yollar üzerinden güvenli bölgelere geçmeyi başardığı aktarıldı. Bölgeden ayrılan ailelerin, Deyr Hafir’in terörden temizlenmesinin ardından evlerine geri dönmeyi umut ettikleri belirtildi.

İNSANİ KORİDOR BU AKŞAMA KADAR UZATILDI

Suriye ordusu, dün 09.00-17.00 saatleri arasında sivillerin çıkışı için insani koridor oluşturulduğunu duyurmuş, çıkışların devam edebilmesi için koridorun süresinin bugün de 09.00-17.00 saatleri arasına uzatıldığını açıklamıştı.

Ordu, belirtilen saatlerin ardından terör örgütünün sivillerin çıkışını engellemeyi sürdürmesi halinde müdahalede bulunacağını bildirdi.