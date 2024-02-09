Suriye: Şam yakınlarındaki saldırıya karşı koyduk

Suriye hava kuvvetleri, başkent Şam yakınlarına bugün düzenlenen saldırıya karşılık verdiklerini açıkladı.

Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, hava savunma sistemleri "Şam civarındaki düşman hedeflere" karşı koydu.

Saldırının kaynağı belirtilmezken, olaya ilişkin başka detay da paylaşılmadı.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana bu ülkeye yüzlerce hava saldırısı düzenleyen İsrail, 7 Ekim'de Gazze'de Hamas'la savaşın başlamasından bu yana kuzey komşusundaki İran destekli güçlere karşı kampanyasını hızlandırdı.



İsrail Suriye'deki münferit saldırılar hakkında nadiren yorum yapıyor ancak İran'ın varlığını genişletmesine izin vermeyeceğini ısrarla söylüyor.

