Suriye savaşının sembolü olan çocuklar, yaşadıklarını anlattı

2011-2024 yılları arasında süren Suriye iç savaşında rejim saldırılarına maruz kalan, göç etmek zorunda bırakılan, ailesini kaybetmiş çocuklar Hürriyet Günü törenlerinde yaşadıkları acıları andı ve yeni umutlarını aktardılar.

Savaş boyunca kuşatma, bombardıman, göç ve kayıplarla yüzleşen çocukların sözleri dinleyenlerde derin bir etki bıraktı.

Devrik rejim saldırılarına maruz kalan Ali Muhammed, konuşmasında yıllar süren zorlukları hatırlatarak, "Hüzün ve korku gözyaşlarıydı. Bugün ise sevinç gözyaşları. 14 yıl boyunca acı çektik ve artık bir geleceğimiz kalmamıştı. Feda olsun sana ey Suriye, feda olsun sana ey Şam." ifadelerini kullandı.

Savaş döneminde köyünü, evini ve çocukluğunu ardında bırakmak zorunda kaldığını anlatan Muhammed, "Geri döndüm. Sevindim ve ağlamaya başladım. ölenlerin kanları boşa gitmesin diye dua ettim” dedi. Muhammed Suriye'nin yeniden ayağa kalktığı günleri umutla beklediğinden bahsetti.