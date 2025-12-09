Suriye savaşının sembolü olan çocuklar, yaşadıklarını anlattı
09.12.2025 13:44
AA
Suriye devriminin yıl dönümünde düzenlenen Hürriyet Günü törenlerinde savaşlardan en çok zarar gören çocuklar yaşadıklarını anlattı.
2011-2024 yılları arasında süren Suriye iç savaşında rejim saldırılarına maruz kalan, göç etmek zorunda bırakılan, ailesini kaybetmiş çocuklar Hürriyet Günü törenlerinde yaşadıkları acıları andı ve yeni umutlarını aktardılar.
Savaş boyunca kuşatma, bombardıman, göç ve kayıplarla yüzleşen çocukların sözleri dinleyenlerde derin bir etki bıraktı.
Devrik rejim saldırılarına maruz kalan Ali Muhammed, konuşmasında yıllar süren zorlukları hatırlatarak, "Hüzün ve korku gözyaşlarıydı. Bugün ise sevinç gözyaşları. 14 yıl boyunca acı çektik ve artık bir geleceğimiz kalmamıştı. Feda olsun sana ey Suriye, feda olsun sana ey Şam." ifadelerini kullandı.
Savaş döneminde köyünü, evini ve çocukluğunu ardında bırakmak zorunda kaldığını anlatan Muhammed, "Geri döndüm. Sevindim ve ağlamaya başladım. ölenlerin kanları boşa gitmesin diye dua ettim” dedi. Muhammed Suriye'nin yeniden ayağa kalktığı günleri umutla beklediğinden bahsetti.
Umran Dakneş'in bombardıman sonrası ses getiren o fotoğrafı
Suriye iç savaşının en acı sembol fotoğraflarından biri haline gelen çocuklardan biri de Umran Dakneş, küçük yaşta maruz kaldığı bombardımandan sağ kurtulduktan sonra çekilen fotoğrafı dünya kamuoyunda ses getirmişti.
“Bombardımanı ve kuşatmayı yaşadım ama hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Büyüdüm. Yüreğimde bir boşluk var bunun korku mu yoksa ağlama isteği mi olduğunu bile bilmiyorum.”
Dakneş kendi hikayesinin bu derece ses getirdiğini ancak yıllar sonra sosyal medyadan öğrendiğini dile getirdi.
Savaş mağduru çocukların konuşmaları, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve salondaki birçok kişiyi duygulandırdı.