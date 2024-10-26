Suriye Savunma Bakanlığı: "İsral askeri tesisleri hedef aldı"

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'deki bazı askeri tesislere saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.



Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'nin güney ve orta kesimindeki askeri tesislere saat 02.00 sıralarında hava saldırısı düzenlediği bildirildi.



Hava savunma sisteminin bazı füzeleri durdurduğu ve düşürdüğü, hasarın değerlendirildiği aktarıldı.



Suriye devlet televizyonu da Şam kırsalında ve merkezde patlama sesleri duyulduğunu, patlamaların Suriye hava savunmasının "düşman hedefleri" engellemesinden kaynaklandığını aktardı.