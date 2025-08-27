Suriye Türkmenleri'nden seçim toplantısı

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu, eylülde yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesi Türkmenlerin siyasi etkinliğini ve temsiliyet gücünü artırmak amacıyla toplantı düzenledi.



Başkent Şam’da düzenlenen "Parlamento Seçimlerinde Türkmen Varlığını Güçlendirme Toplantısı"na, ülkenin farklı illerinden Türkmen siyasi aktörler, kanaat önderleri ve toplum temsilcileri katıldı.



Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Cevizci, Türkmenlerin bu tarihi süreçte sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.



Cevizci, Suriye Türkmenlerinin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yönetime desteğini daha önce defalarca ifade ettiğini hatırlatarak, "Bugün de bu tutumumuzu bir kez daha yineliyoruz" dedi.



Türkmenlerin, Suriye’nin asli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Cevizci, Türkmenlerin hem Arap hem de Türk dünyasıyla güçlü bağlarına dikkat çekerek, "Suriye Türkmenleri, bu iki dünya arasında doğal bir köprüdür" diye konuştu.

