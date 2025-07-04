Suriye, ulusal logosunu yeniledi

Eski ulusal logoda yer alan ve tarımsal karakteri simgeleyen 2 buğday başağı da kaldırıldı.

Ülkede tüm devlet kurumlarına ait sembol, mühür, resmi belgeler ile kimlik kartı ve pasaportlar yenilenecek ve yeni logo kullanılacak.

"BİRLEŞİK SURİYE'Yİ İFADE EDİYOR"

Yeni logoyu tanıtan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, programdaki konuşmasında şunları söyledi:

"Tarihi inceleyen herkes Şam'ın dünya hikayesinin başlangıcı ve sonu olduğunu görecektir ve devrik rejim döneminde yaşadıklarımızın Şam tarihindeki en aşağılayıcı dönem olduğunu anlayacaktır."

"Yeni ulusal logo, bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmeyen, birleşik bir Suriye'yi ifade ediyor." diyen Şara, yeni ulusal logonun inşasına katkıda bulunan tüm Suriyelilere teşekkür etti.