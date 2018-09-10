Rus savaş uçakları ve Suriye ordusuna ait helikopterler, İdlib'in güneyindeki Habit, Cercenaz, Hiş ve Temenia köylerini vurdu.

Hama'da da Latamne bölgesi hedef alındı. Vurulan yerler arasında bir okulun da bulunduğu gelen haberler arasında.

Saldırılarda 10'den fazla binanın yıkıldığı, üçü çocuk 17 kişinin öldüğü, dokuz çocuğun yaralandığı belirtiliyor.

Muhalifler, Suriye ordusuna ait helikopterlerin İdlib'e varil bombası attığını söyledi.