Rus savaş uçakları ve Suriye ordusuna ait helikopterler, İdlib'in güneyindeki Habit, Cercenaz, Hiş ve Temenia köylerini vurdu.
Hama'da da Latamne bölgesi hedef alındı. Vurulan yerler arasında bir okulun da bulunduğu gelen haberler arasında.
Saldırılarda 10'den fazla binanın yıkıldığı, üçü çocuk 17 kişinin öldüğü, dokuz çocuğun yaralandığı belirtiliyor.
Muhalifler, Suriye ordusuna ait helikopterlerin İdlib'e varil bombası attığını söyledi.
Suriye ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor
NTV HaberDünya
Suriye ve Rusya savaş uçaklarının İdlib'e yönelik bombardımanı sürüyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hafta sonu 150'den fazla bombardıman düzenlendiğini açıkladı.
Rus savaş uçakları ve Suriye ordusuna ait helikopterler, İdlib'in güneyindeki Habit, Cercenaz, Hiş ve Temenia köylerini vurdu.