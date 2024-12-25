Suriye yönetimi: İran, Suriye halkının iradesine saygı duymalı

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı." dedi.

Suriye yönetimi: İran, Suriye halkının iradesine saygı duymalı

Şeybani, X hesabındaki paylaşımında, 'ı, halkının iradesine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.

Bakan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de tüm muhalif gruplar Savunma Bakanlığı altında birleşecek

Suriye'de tüm muhalif gruplar Savunma Bakanlığı altında birleşecek

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...