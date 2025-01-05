Suriye yönetiminden diplomasi turu: Dışişleri Bakanı Katar'da

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Ortadoğu turu kapsamında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ü ziyaret edecek.



Turun ilk ayağı kapsmaında Bakan Şeybani, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.



Şeybani geçtiğimiz gün ziyaretlere ilişkin açıklamasında, "Bu hafta ülkem Suriye'yi temsilen Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'deki kardeşlerimize resmi bir ziyarette bulunacağım. Bu ziyaretlerin istikrarı, güvenliği, ekonomik iyileşmeyi desteklemeye ve seçkin ortaklıklar kurmaya katkıda bulunmasını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

